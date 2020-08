Benzin aus Bagger gestohlen: Polizei nimmt zwei Männer fest

Zwei Männer im Alter von 29 und 37 Jahren sollen am Montagabend in eine Baustelle in der Spallartgasse in Wien-Penzing eingestiegen sein. Dort entnahmen sie Treibstoff aus einem Bagger. Was die beiden Verdächtigen allerdings nicht wussten: Sie wurden dabei von Zeugen beobachtet, die die Polizei riefen.

Zwei Männer festgenommen

Nach einer kurzen Sofortfahndung wurden die beiden von den Beamten geschnappt und festgenommen. Bei ihnen fanden die Polizisten auch das Benzin. Laut Polizei gestanden der Österreicher und der Pole die mutmaßliche Tat.