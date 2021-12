Bei Zoll aufgegriffen: Elefanten- und Pythonleder wandern ins Museum

Bei Warenwert getrickst

Insgesamt 831 Stück verschiedene Lederwaren hatten die beiden Schweizer auf ihrem Verkaufsstand im Harley-Davidson-Village der „European Bike Week 2014“ in Faak am See angeboten. Die Zollkontrolle zeigte rasch, dass hier mehrere grobe Verstöße begangen worden sind.

Die Händler konnten zwar das internationale Zolldokument Carnet ATA vorweisen, dort war allerdings nur ein Teil der Waren angegeben. Und: Der angegebene Warenwert entsprach keinesfalls der Realität. Statt des vom Zollamt errechneten korrekten Wert von ca. 374.000 Euro war nur ein Warenwert von umgerechnet ca. 8.000 Euro angegeben.

Die Händler räumten ein, lediglich einen Phantasiewert verwendet zu haben, um bei der zwanzigprozentigen Sicherheit, die bei der Züricher Handelskammer zu hinterlegen ist, zu sparen. Außerdem wurde ein Teil der im Dokument angegebenen Waren bereits verkauft.

Vom Elefant bis zu Python

Ein Großteil der angebotenen Waren bestand aus Leder von artengeschützten Tierarten wie Elefanten, Alligatoren, Krokodilen oder Pythons. Weil diese dem Artenschutzgesetz unterliegen, fehlten auch gültigen Zolldokumente nach dem Washingtoner Artenschutzübereinkommen, sondern nur fälschlich verwendete vorgelegt werden. Die für die Verbringung der Waren von der Schweiz nach Österreich notwendigen EU-CITES-Einfuhrgenehmigungen fehlten zur Gänze.

75.000 Euro an Strafen und Abgaben

Die Ermittlungen der Zollfahnder führten dazu, dass das Schweizer-Ehepaar wegen mehrerer Vergehen gestraft wurde. Teils fielen die Verstöße gegen das Artenhandelsgesetz in die Zuständigkeit der Gerichte, teils in jene der Finanzstrafbehörde. Die "Standler" haben nicht nur die artgeschützten Waren verloren, sondern mussten rund 75.000 Euro an Strafen und Abgaben entrichten.