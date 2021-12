Schmuggel mit Entwurmungsmittel boomt

In der Wiener Halban-Kurz-Straße vergeht kaum eine Minute, in der nicht ein gelber Last- oder Kastenwagen mit Postlogo ein- oder ausfährt. Vorweihnachtszeit bedeutet hier eines: Paketflut.

Nicht weniger stressig haben es die Zöllner, die im selben Gebäude, in der Zollstelle in Inzersdorf, beheimatet sind. In einem abgegrenzten Bereich der riesigen Halle sitzen fünf Mitarbeiter vor Bildschirmen und dokumentieren penibel alle verdächtigen Aufgriffe. Nur wenige Meter weiter führt eine Frau einen Diensthund an gestapelten Säcken vorbei. Der Hund schlägt prompt Alarm und wird mit Leckerlis belohnt.