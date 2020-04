Bei Rotlicht Autos gerammt: Lenker versteckte sich in Wohnung

An zwei roten Ampeln hat ein Wagenlenker in Wien in der Nacht auf Samstag insgesamt drei Autos gerammt. Der 42-Jährige flüchtete jeweils vom Unfallort und versteckte sich in einer Wohnung im Bereich der Favoritenstraße. Einsatzkräfte der Spezialeinheit WEGA nahmen ihn dort fest. Laut Polizei dürfte der Mann unter Suchtmittel- oder Drogeneinfluss gestanden sein.

Zuerst touchierte der Lenker im Bezirk Leopoldstadt auf der Kreuzung Nordbahnstraße mit der Rebhahngasse ein vor einer roten Ampel stehendes Fahrzeug. Der 42-Jährige setzte zurück und rammte das Auto ein zweites Mal, bevor er via Taborstraße flüchtete - bis in den Bezirk Margareten. Bei Rotlicht in die Kreuzung der Siebenbrunnengasse mit dem Margaretengürtel einfahrend, rammte er zwei weitere Autos.

Die Polizei hatte mittlerweile mit mehreren Einheiten die Verfolgung aufgenommen und nahm den Österreicher schließlich in der Wohnung fest. Zwei Personen wurden bei den Unfällen verletzt.