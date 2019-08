Begrünte Wartehäuschen in Wien: Dekoration oder Notwendigkeit?

Bei der viel kleineren Grünfläche auf den Straßenbahn-Wartehäuschen funktioniere das weniger gut.

Mehr Anstrengungen nötig

Auch in Summe sieht Stangl die Lösung für mehr Kühle nicht allein in begrünten Wartehäuschen. Denn angesichts der vielen angrenzenden asphaltierten und verbauten Flächen seien die bepflanzten Wartehäuschen zu wenig. Um Wien spürbar kühler zu machen, muss die Stadt also an größeren Hebeln drehen.

Einer davon ist der Neubau. Aus Stangls Sicht braucht es in diesem Bereich strengere Standards für den Ausgleich wegfallender Grünflächen und für die Begrünung von Flachdächern.