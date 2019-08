Gegen Hitze: Stadt Wien begrünt Öffi-Wartehäuschen

Weitere Standorte sind am Julius-Raab-Platz, am Parkring, in der Vorgartenstraße und bei der U-Bahn-Station Krieau sowie in der Stadiongasse geplant. Kostenpunkt: 5.000 Euro pro Häuschen.

Bei neu gebauten Wartehäuschen soll die Begrünung in Zukunft gleich mitgeplant werden - und nicht wie bei den aktuell ausgewählten Stationen nachgerüstet werden.