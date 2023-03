Begehrte Städte: Wien auf Platz 2

"Wenn ich einmal sterbe, dann komme ich nach Wien, hier passiert alles zehn Jahre später". Das Zitat soll auf den Wiener Komponisten Gustav Mahler zurückgehen. Und wenn man sich die aktuelle Studie der Boston Consulting Group ansieht, so wurde Wien vor allem für diesen Punkt kritisiert.

In den Kategorien: die Geschwindigkeit des Wandels des Sozialkapitals, die Geschwindigkeit des Wandels der wirtschaftlichen Möglichkeiten und die Dienstleistungen der öffentlichen Verwaltungen wurden schlecht bewertet. Von den 28 mittelgrößeren Städten wurde gemeinsam mit Wien die kasachische Stadt Almaty und die Hauptstadt Quatars Dohar in dieser zuletzt genanntenen Kategorie, nämlich "Government Services" schelcht bewertet

Anonsten hatte Wien in der Studie eine sehr positive Wertung. Vor allem in den Kategorien: Mobilität, Medizinische Versorgung, Öffentliche Räume, Hygiene, und kuturelle Identität. Kopenhagen hatte im Vergleich zu Wien nur eine negative Bewertung, in der Kategorie: "Fähigkeit Ereignisse zu beeinflussen"

Umzüge in andere Städte: Menschen werden umziehen

Der Bericht mit dem Titel „Cities of Choice: Are People Happy Where They Live?“ stellte die Umfrage auf der ganzen Welt. Er geht der Frage nach, was die Stadtbewohner dazu bewegt, umzuziehen, und umgekehrt, was sie zum Bleiben bewegt. Mit der Lockerung der Corona-Beschränkungen ziehen demnach immer mehr Einwohner zwischen Städten um, 50 Prozent der Stadtbewohner sind bereits in eine neue Stadt umgezogen. Zudem erwägen 48 Prozent einen Umzug in der Zukunft.

Corona führte zu negativen Bewertungen

Die Ergebnisse der Umfrage zeigen ferner, dass sich die Virus-Pandemie negativ auf die Bewertungen der Städte 2022 auswirkte. Nur acht Städte erhielten von ihren eigenen Einwohnern bessere Bewertungen als 2021. Die Menschen verschlechterten ihre Einschätzungen in allen Bereichen der Lebensqualität. "Die Covid-19-Pandemie hat die Widerstandsfähigkeit der meisten Städte auf eine harte Probe gestell“, sagte Hans-Paul Bürkner, früherer globaler BCG-Chef und Mitverfasser der Studie. "Tatsächlich haben viele Städte die Pandemie noch nicht vollständig überwunden."