Beethoven in Döbling: Freiluft-Musikgenuss mit genug Abstand

„ Ludwig Am Himmel“. Unter diesem Motto steht eine außergewöhnliche Veranstaltungsreihe, die Natur und Kultur verbindet. Anlässlich des 250. Geburtstages von Ludwig van Beethoven entstand Am Himmel ein Open-Air-Klangraum, in dem Werke des großen Komponisten erklingen werden. Genau genommen: Sein Gesamtwerk.

Der Himmel ist Inbegriff für Ruhe und Entspannung. Mit Ausblick über ganz Wien können die Besucher der beliebten Ausflugsdestination die Natur auf sich wirken lassen und die Stille genießen. Das bleibt zwar prinzipiell so. Bis Jahresende wird der Lebensbaumkreis am Himmel aber eben auch zum Klangraum. Aus 46 Lautsprechern werden übers Jahr verteilt Beethovens gesammelte Werke mit einer Laufzeit von rund 180 Stunden erschallen.