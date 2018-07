Am Himmel, einem Ort der Erholung

Nur ein paar hundert Meter entfernt, befinden sich das Weingut Cobenzl sowie das Luftschloss Cobenzl. Hier finden regelmäßig Events statt. So gibt es etwa den „Spritzweindonnerstag“ mit Fahrrad-Service und Tonic-Pop-up. Jeweils von 17 bis 22 Uhr.

Einen Berg weiter, am Nussberg, können Gäste zwischen dem Traditionsheuriger Sirbu oder der stylischen Buschenschank Mayer am Nussberg wählen. Am Fuße des Nussbergs lädt wiederum die Buschenschank Andreas Wagner zur Entspannung ein. Bei Wein und Liptauerbrot an Heurigentischen oder in Hängematten.

Anna-Maria Bauer