Bartgeier-Paar im Tiergarten Schönbrunn adoptierte Küken

Auch im Tierreich gibt es Elternliebe ohne Grenzen, wie im Tiergarten Schönbrunn gerade bewiesen wird: Ein Bartgeier-Pärchen im Zoo hat ein Küken adoptiert. Geschlüpft ist das Kleine am 25. Februar in der Eulen- und Greifvogelstation Haringsee in Niederösterreich. Bei dem Pärchen handelt es sich um erfahrene Eltern, das aber für eigenen Nachwuchs mittlerweile zu alt ist.

"Unser Pärchen hat früher eigenen Nachwuchs gehabt. Mittlerweile sind die beiden Vögel bereits sehr alt. Ihre Eier waren heuer, wie teils auch schon in den vergangenen Jahren, unbefruchtet. Da sie sehr erfahrene und fürsorgliche Eltern sind, wurden sie vom Zuchtnetzwerk als Ammeneltern ausgewählt", erzählte Tiergartendirektor Stephan Hering-Hagenbeck in einer Aussendung am Dienstag.