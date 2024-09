Bande raubte Wiener Lenker Schlüssel: Pkw am Abschleppplatz gestohlen

Eine Jugendbande hat am vergangenen Wochenende in Wien-Ottakring einen Autolenker schwer verprügelt, ihm die Wagenschlüssel gestohlen und in weiterer Folge seinen Wagen vom Abschleppplatz gestohlen.

Laut Polizeisprecher Philipp Haßlinger konnten sie sich aber nicht lange am Diebesgut erfreuen. Am Donnerstagnachmittag wurde in Zusammenarbeit mit der Soko KFZ des Bundeskriminalamtes der Wagen am Wiedner Gürtel geortet, Kriminalbeamte nahmen die vier Wageninsassen fest.

Die Jugendlichen im Alter von 14, 16 und 19 Jahren hatten den Besitzer des ziemlich neuen 4er-BMW am vergangenen Samstagabend in der Hasnerstraße ausgeraubt. Die Täter sprachen den Mann zunächst an, ob er sie nicht mit seinem BMW fahren lassen wolle, was er verneinte. Prellungen und Rissquetschwunden Dann wollten sie Geld von ihm, was er ebenfalls ablehnte. Die Jugendlichen attackierten das Opfer mit Schlägen und Tritten auch gegen den Kopf, prügelten es nieder und raubten ihm die Umhängetasche mit dem Pkw-Schlüssel. Der Mann Mitte 20 erlitt Prellungen und Rissquetschwunden.

Der Autobesitzer ließ als Vorsichtsmaßnahme seinen Wagen zu einem Stellplatz in der Donaustadt abschleppen. Dort wurde der BMW gestohlen. Haßlinger zufolge ist es noch Gegenstand von Ermittlungen, wie die Täter zum Wagen auf dem Abstellplatz in der Donaustadt kamen. Am Wiedner Gürtel geortet Ermittlungen des Landeskriminalamtes und der Soko KFZ des Bundeskriminalamtes und eine Kooperation mit dem Autohersteller führten dazu, dass das Gefährt am Donnerstagnachmittag am Wiedner Gürtel in Favoriten geortet wurde.

Beamte der Einsatzgruppe zur Bekämpfung der Straßenkriminalität (EGS) stoppten den Wagen in einer koordinierten Aktion und nahmen die vier Insassen fest. Diese hatten kurz noch die Konfrontation mit den Beamten gesucht, aber festgestellt, dass dies eher zwecklos war. Original-Kennzeichen am Fahrzeug Ein 16-Jähriger - der mutmaßliche Hauptverdächtige - wurde auf Anordnung der Staatsanwaltschaft in eine Justizanstalt eingeliefert, die anderen drei auf freiem Fuß angezeigt. Der BMW wurde sichergestellt. Detail am Rande: Die Verdächtigen hatten am Wagen nichts verändert, sogar die Original Kennzeichen befanden sich noch am Fahrzeug.