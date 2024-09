Polizeiinspektion Keplergasse übersiedelt: Parteienverkehr eingestellt

Aufgrund der Übersiedelungsmaßnahmen wird der Parteienverkehr jedoch in der Zeit vom 30. September bis 2. Oktober vollständig eingestellt. "In diesem Zeitraum sind persönliche Vorsprachen in der Polizeiinspektion Keplergasse nicht möglich. Dringende Anliegen können in der nahegelegenen Polizeiinspektion Am Hauptbahnhof oder anderen Polizeiinspektionen gemeldet werden", so Haßlinger weiter.

"Diese in unmittelbarer Nähe befindlichen Räumlichkeiten wurden eigens für den vorübergehenden Betrieb der Polizeiinspektion hergerichtet", gab Polizeisprecher Philipp Haßlinger am Freitag bekannt.

Betrieb ab 2. Oktober

Ab 2. Oktober um 7 Uhr ist das Ersatzquartier am neuen Standort betriebsbereit und steht der Bevölkerung in der Columbusgasse 7 für persönliche Anliegen zur Verfügung. An diesem neuen Standort wird der Dienstbetrieb dann bis zur Fertigstellung des Neubaus in der Keplergasse fortgeführt.

Die Polizeiinspektion Keplergasse in Favoriten wird in den kommenden Monaten saniert und von Grund auf neu errichtet. Das Gebäude ist in die Jahre gekommen und entspricht nicht mehr den modernen Anforderungen an Polizeidienststellen.