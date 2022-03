Bande beraubte zwei 14-Jährige mit einem Klappmesser

Zwei 14-Jährige wurden am Dienstagnachmittag von fünf Jugendlichen in der Straße des erste Mai in Wien-Leopoldstadt mit einem Messer bedroht und beraubt. Die mutmaßlichen Täter raubten einem der beiden Opfer die Geldbörse und ergriffen die Flucht.

Drei der fünf Tatverdächtigen im Alter von 12, 14 und 16 Jahren konnten in der Nähe des Tatortes angehalten und vorläufig festgenommen werden. Die Beamten stellten die Tatwaffe, ein Klappmesser und 100 Euro Falschgeld sicher. Verletzt wurde bei dem Vorfall niemand.

