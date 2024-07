"Autonarrische" Jugendbande stahl offenbar reihenweise Sportwagen

Am Wiener Landesgericht ist gegen fünf Burschen im Alter zwischen 16 und 18 verhandelt worden, die seit vergangenem November in Wien und Niederösterreich gezielt und arbeitsteilig hochpreisige Pkw gestohlen hatten. Nicht etwa, um diese weiterzuverkaufen und damit an Bargeld zu kommen. "Wir haben sie ausschließlich benutzt, um rumzufahren. Als wären sie unsere Autos", schilderte der Hauptangeklagte.

"Er hat sich nur für Autos interessiert. Der einzige Moment, wo er sich sicher gefühlt hat, war, wenn er am Steuer in einem dicken Auto gesessen ist", sagte Lukas Hruby (Kanzlei Arbacher-Stöger & Thaler), der Verteidiger des 18-Jährigen. Sein Mandant sei "ein Autonarr". Daher sei er, obwohl bereits wegen Diebstahls von zahlreichen Luxus-Autos einschlägig vorbestraft, neuerlich straffällig geworden.