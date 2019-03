Automaten: So überleben Sie in Wien aus der Maschine

Zuerst war der Weihwasserautomat. Wer eine Münze in die tönerne Maschine warf, erhielt ein paar gesegnete Tropfen. Die Konstruktion aus der Antike gilt als erster Verkaufsautomat der Geschichte. Mittlerweile ist das Angebot geradezu explodiert: Tampons und Kaugummis sind längst nicht die einzigen Produkte, die per Knopfdruck erhältlich sind.

„Die Automatenbranche ist ein wachsender Markt“, sagt Peter Schmidt, Präsident der Österreichischen Verkaufsautomaten-Vereinigung. Woher der Trend komme? Oft kämen Automaten billiger als Personal, erklärt Schmidt. Skeptischer ist die Wiener Wirtschaftskammer: Potenzial für Automaten ortet Handelspartenobmann Rainer Trefelik vorwiegend in der Lebensmittelbranche. „Da wird sich noch einiges tun.“ Andere Geräte seien eher ein „Marketing-Gag“.

In diese Kategorie dürften der Laufschuh-Automat beim Badeschiff am Donaukanal und der Hanfsamenautomat in der Burggasse gefallen sein - beide gibt es nicht mehr. Auch der Lebensmittel-Spender der Supermarkt-Kette Billa in der Schlachthausgasse ist nicht mehr in Betrieb. Das Personal für die Befüllung am Sonntag sei zu teuer gekommen und es habe technische Probleme mit der Kühlung gegeben, sagt ein Rewe-Sprecher auf Anfrage.

Automaten gibt es in Wien aber trotzdem genug, der KURIER hat die skurrilsten aufgespürt und zeigt, in welchen Situationen sie nützlich sein können.