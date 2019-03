Trend am Land: Lebensmittel-Automat statt "Oma vor der Tür"

Der Automat ist auf dem Land so etwas wie die kreative Antwort auf den fehlenden Greißler. Ein Nahversorger ohne Personal, mit Vor- und Nachteilen. Gesichtslos, aber zuverlässig. Eine Erfolgsgeschichte, sagt zumindest Automaten-Verbandssprecher Peter Schmidt. „Früher hat man die Oma vor die Tür gesetzt, aber heute will das niemand mehr.“

Der Landwirt Gerhard Schedlberger hat mehr als 25 Eierautomaten aufgestellt – als zusätzlichen Vertriebsweg. So ist er unabhängiger von der Gunst der Handelsketten und versorgt die Region um Linz und Enns mit Freilandeiern. In 10er-Kartons kommen sie gekühlt aus den Automaten.

Kleine Gewinnspanne

4.000 Euro müsse er für einen gebrauchten Automaten schon rechnen, 7.000 Euro für einen neuen, sagt Schedlberger zum KURIER. „Die Spanne bei den Automaten ist so knapp, dass du sie selber reparieren können musst. Wenn du alle Wartungen und Befüllungen vergibst, muss man sagen: Hände weg. Dann wird’s ein Minus.“

40.000 Hühner hat Landwirt Schedlberger, 12.000 davon in Freilandhaltung. In seine Automaten kommen nur letztere, die werden über diese Vertriebsschiene besser angenommen. Auch Speck, Nudeln und Grammelschmalz füllt Schedlberger in seine Automaten.