Autoknacker in der Donaustadt scheitert an Schiebetür

Laute Klopfgeräusche machten in der Nacht auf Dienstag eine Frau in der Donaustadt misstrauisch. Sie alarmierte gegen 4 Uhr die Polizei und gab an, im Bereich Schüttauplatz in Kaisermühlen einen Mann beim Versuch eines Autoeinbruchs beobachtet zu haben. Der Verdächtige wollte offenbar mit einem Zimmermann-Hammer die Schiebetür eines geparkten Klein-LKW aufzwängen.