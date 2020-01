Auto- und Ferienmesse in Wien: Staus und Klimastreik für autofreie Stadt

In den Hallen A und B des Messegeländes liefern 800 Aussteller aus dem In- und Ausland Wissenswertes zum Reisen. Nur ein paar Schritte entfernt stellen rund 40 Automarken in den Hallen C und D bis zu 330 Neuwagen-Modelle vor.

„Das Ticket für die Ferienmesse gilt auch für die Vienna-Autoshow und umgekehrt. Die rund 150.000 Besucher werden erfahrungsgemäß vor allem am Wochenende lange Verzögerungen bei der An- und Abreise mit sich bringen. Besonders betroffen werden die Südosttangente (A23) auf und vor den Abfahrten Handelskai und am Knoten Prater, die Austellungsstraße, die Engerthstraße, der Handelskai und der Praterstern sowie die Vorgartenstraße sein“, weiß ARBÖ-Verkehrsexperte Thomas Haider.

Kurzparkzone und Öffis

Autofahrer sollten außerdem beachten, dass der Großteil der Straße rund um das Messegelände im Gebiet der generellen Kurzparkzone liegt, die Montag bis Freitag von 9 bis 22 Uhr gilt. Die maximale Parkdauer ist auf zwei Stunden begrenzt. Als Parkplatzalternativen bieten sich die Parkplätze am Messegelände und am Campus der WU an.

Besucher, die ohne Fahrzeug anreisen wollen, reisen am besten mit der U-Bahn-Linie U2 an. Die Haltestellen Messe-Prater und Praterstern liegen direkt neben beziehungsweise nur ein paar Schritte vom Messegelände entfernt.