Auto stand während der Fahrt plötzlich in Flammen, Ursache unklar

Am Freitagabend wurde die Polizei und die Berufsfeuerwehr Wien in die Gänsehäuflgasse in der Donaustadt gerufen. Ein Auto hatte dort zu brennen begonnen. Die Polizisten sperrten den Einsatzort großräumig ab. Die Feuerwehr konnte den Brand schnell unter Kontrolle bringen.

Laut derzeitigen Erkenntnissen soll das Fahrzeug des 66-jährigen Lenkers während der Fahrt aus derzeit unbekannter Ursache zu brennen begonnen haben. Ein beim Lenker durchgeführter Alkoholtest ergab einen Wert von 1,4 Promille, weshalb sein Führerschein vorläufig abgenommen wurde. Durch den Brand wurden Teile eines angrenzenden Wohnhauses beschädigt. Verletzt wurde niemand.

➤ Mehr lesen: Meldungen wie diese finden Sie auch in unserem KURIER-Blaulicht Newsletter