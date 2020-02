Ausschreitungen beim Wiener Derby: Polizisten vor Gericht

Herr F., der über den Zaun geklettert war, ist kein Unbekannter in der Fanszene. Er gehört zur rechtsradikalen Austria-Fangruppierung "Unsterblich". Die Mitglieder haben im Austria-Stadion Hausverbot.

All cops are bastards

Doch bei Auswärtsspielen kann auch "Unsterblich" ins Stadion. Herr F. kam im aussagekräftigen T-Shirt mit der Aufschrift ACAB (all cops are bastards, Anm.) und "Troublemaker Germany". Er hatte laut Anwalt Roland Kier jede Menge Alkohol im Blut und Kokain, war aggressiv. Und er benahm sich ordentlich daneben. Der Polizistin deutete er mit Zungenbewegungen Oralverkehr an. Als der Kollege ihn in eine Halsklammer nahm, schrie er: "Lass mich aus, du Drecksau! Du kannst mich scheißen tragen!"

Wenig später purzelte der Mann mit zwei Polizisten die Stufen hinunter.

Doch das war nicht die Schuld des Austria-Fans, wie ein Video zeigt. "Sie sehen schon die Diskrepanz zwischen dem Video und Ihrer Schilderung?", fragt Richter Christian Gneist die Angeklagten. "Das war meine Erinnerung", sagt der Polizist. "Aber ich war zu dem Zeitpunkt auch schon 42 Stunden im Dienst."

42 Stunden im Dienst

Da wird der Richter hellhörig: "Sie sind für meine Sicherheit verantwortlich. Aber Sie sind 42 Stunden im Dienst und rennen mit einer Waffe herum?"

Der Angeklagte relativiert: "Ich hatte eh auch Pausen. Aber wir haben Personalknappheit."

Das Urteil stand noch aus.