Platzsturm nach Rapid-Niederlage: Nachspiel auf der Anklagebank

Der angesprochene Polizist schildert das Szenario so: „Nach dem Spiel sind vermummte Rapid-Fans auf uns zugelaufen. Als ein paar Leute eine Rauferei mit den Ordnern begonnen haben und drei, vier Leute auf einen eingeschlagen haben, habe ich das Pfefferspray rausgeholt und gesprüht.“ Dann hätten sich drei, vier Fans vor ihm postiert und geschrien: „Komm her, Bullenschwein! Klären wir das mit den Fäusten! Scheiß Kieberer!“ Schließlich rammte ihm ein Vermummter den Fuß in den Bauch.

Drei der vier Angeklagten geben zu, sich am Platzsturm beteiligt zu haben. „Ich hab’ sieben, acht Bier und einen halben Liter Wein getrunken. Ich hab’ mich einfach dazu verleiten lassen, mitzulaufen“, erklärt einer. Ein anderer erzählt: „Das Spiel war nicht gut, ich hab einen schlechten Tag gehabt und ein paar Bier zu viel.“ Und der dritte, der es tatsächlich bis zum Austria-Sektor geschafft hatte und fast einen Fan vom Zaun gezogen hätte, sagt: „Die Austrianer haben provoziert, da habe ich mich hinreißen lassen.“ Verletzen, so betonen sie alle, wollten sie niemanden.

Nur der vierte Angeklagte will den ganzen Rummel versäumt haben. „Ich war mit meiner Freundin im Stadion. Als das Ganze passiert ist, war ich auf dem Klo.“ Videoaufnahmen belasten ihn. Ein Mann mit ähnlichem Outfit soll einen Bengalen auf die Austrianer geschossen und den Polizisten getreten haben. Doch der Übeltäter auf Band ist vermummt. Im Zweifel spricht ihn der Richter deshalb frei.

Die anderen Angeklagten fassen zehn bzw. elf Monate bedingte Haft aus; nicht rechtskräftig.