Ausgebrannter Keller in Wien: War erneut Feuerteufel am Werk?

Parallelen zu Brandstiftung am Rennbahnweg?

Der Vorfall weckt Erinnerungen an die Brandserie in der Wohnsiedlung Rennbahnweg, die ganz in der Nähe der Anton-Sattler-Gasse liegt. Dort hatte ein unbekannter Täter um den Jahreswechsel sieben Feuer gelegt. Wie auch bei diesen Fällen wurden beim Feuer am Mittwoch mehrere Papierknäuel in Brand gesteckt.

Ging die Polizei am Donnerstagabend noch von einer m√∂glichen Verbindung zwischen den Br√§nden in der Donaustadt aus, so konkretisierte Polizeisprecher Markus Dittrich am Freitagnachmittag, dass es doch keine Hinweise auf einen Zusammenhang gebe. "Selbst der Modus Operandi l√§sst nicht unbedingt den R√ľckschluss auf eine Verbindung zu. Das Anz√ľnden von Papier oder √Ąhnlichem kommt bei der vors√§tzlichen Entfachung eines Feuers h√§ufig vor", sagte Dittrich auf KURIER.