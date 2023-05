Nach monatelanger Pause: Wieder Brandstiftung am Rennbahnweg

Alarmiert wurde die Feuerwehr gegen 21.40 Uhr. Die Flammen wurden mit einer Löschleitung unter Atemschutz innerhalb einer Stunde abgelöscht und griffen nicht auf den Wohnbereich über. Dementsprechend wurde auch niemand verletzt. Die Entlüftung des betroffenen Gebäudes dauerte jedoch bis nach Mitternacht.

"Spekulationen"

Laut Berufsfeuerwehr könne man nicht sagen, ob es sich um denselben Täter handle. Das wäre zu diesem Zeitpunkt nur "Spekulation". Jetzt sind jedenfalls die Brandermittler am Zug. Wie der KURIER erfahren hat, standen am Montag zwei Kellerabteile in Brand, diese sind aber benachbart.

Anders als bei den bisherigen Einsätzen handelte es sich also nur um ein Feuer. In der Vergangenheit wurden mehrere unterschiedliche Keller angezündet. Es könnte sich im aktuellen Fall also auch um einen Nachahmer handeln.

