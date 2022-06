Aus Hunger und Durst in Wiener Lokal eingebrochen: Zwei Festnahmen

In der Nacht auf Dienstag dürften zwei 26-Jährige eine Glastür eines Speiselokals in der Brünner Straße in Wien-Floridsdorf aufgedrückt und sich auf diese Weise Zutritt verschafft haben.

Grund für den Einbruch dürften laut Polizei "Hunger, Durst und Harndrang" gewesen sein. Mittels Überwachungskameras wurden die zwei Österreicher beim Bedienen im Lokal beobachtet.

Nach kurzem Fluchtversuch konnten die alarmierten Polizisten die zwei mutmaßlichen Einbrecher in der Hermann-Bahr-Straße anhalten und festnehmen.

Verpassen Sie keine Nachricht wie diese mit dem KURIER-Blaulicht-Newsletter: