Zukunft des Augarten mitgestalten: Große Bürgerumfrage startet

Der Augarten ist vieles zugleich: historisches Gartendenkmal, öffentliche Grünanlage, Naherholungsgebiet und Kulturraum. Seit mehr als 250 Jahren ist er ein wichtiger Teil des Wiener Stadtlebens. Gleichzeitig verändern Klimawandel, zunehmender Nutzungsdruck und die wachsenden Stadtquartiere rund um den Augarten die Anforderungen an das Areal. Nun soll er fit für die kommenden Jahrzehnte gemacht werden. Mit dem „Zukunftsplan Augarten 2035“ startet darum ein breit angelegter Beteiligungsprozess, wie in einer Aussendung bekanntgegeben wurde. Ab sofort bis 10. September können Interessierte online ihre Erfahrungen, Wünsche und Ideen einbringen und sich für den „Zukunftsdialog Augarten“ anmelden. Die Ergebnisse sollen in ein langfristiges Arealentwicklungskonzept einfließen und Anfang 2027 öffentlich präsentiert werden.

„Gemeinsam mit jenen Personen, die den Augarten täglich nutzen, wollen wir einen Ort für Lebensqualität, Begegnung und Geschichte gestalten“, sagt Wirtschaftsminister Wolfgang Hattmannsdorfer (ÖVP). Der Augarten sei nicht nur historische Parkanlage, sondern auch touristischer Anziehungspunkt sowie wichtiger Standort für Kultur, Freizeit und Wirtschaft. Mit langfristiger Planung und gezielten Investitionen sollen das baukulturelle Erbe gesichert und die internationale Strahlkraft Wiens gestärkt werden. Auch Umweltminister Norbert Totschnig (ebenfalls ÖVP) betont die besondere Bedeutung des Areals. Der Augarten sei eines der bedeutendsten Gartendenkmäler Österreichs, zugleich „grüne Lunge“ und unverzichtbares Naherholungsgebiet. Ökologie, Geschichte und Alltag würden hier auf besondere Weise zusammenkommen. Ziel sei es, diesen Ort für kommende Generationen zu bewahren und als Teil des grünen Kulturerbes weiterzuentwickeln. Schutz und Weiterentwicklung Im Mittelpunkt des künftigen Arealentwicklungskonzepts sollen der Schutz des historischen Gartendenkmals und des baukulturellen Erbes die Anpassung an den Klimawandel sowie die Sicherung einer hohen Aufenthaltsqualität stehen. Gleichzeitig soll der Augarten als öffentlicher Natur-, Kultur- und Begegnungsraum weiterentwickelt werden.