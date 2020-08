Aug' um Aug': Daubelfischer zeigt Wiener Forstdirektor an

Aug' um Aug' scheint das Motto im Nationalpark Donau-Auen zu sein. Was vor eineinhalb Jahren als Pachtvertragsverhandlung zwischen den Daubelfischern und der Stadt Wien begann, hat sich zu einem erbitterten Rechtsstreit an mehreren Fronten entwickelt.

Dessen nunmehrige Höhepunkte: Räumungsklagen gegen 37 renitente Fischer und im Gegenzug eine Anzeige bei der Staatsanwaltschaft gegen Forstdirektor Andreas Januskovecz wegen des Verdachts des Amtsmissbrauchs. Der Vorwurf: Die Stadt soll eine Fischerhütte ohne Wissen ihres Besitzers an einen anderen Nutzer weitervermietet haben.

Fischer beklagen "Enteignung"

Aber alles der Reihe nach. Wie berichtet, geht es in dem komplexen Rechtsstreit darum, wem die Daubelhütten (benannt nach den viereckigen Netzen, die die Fischer im Fluss versenken; Anm.) in den Revieren Albern, Mannswörth und Donau Mühlleiten eigentlich gehören. 37 Benützer der kleinen Stelzenhütten am Donauufer weigern sich seit Monaten, neue Pachtverträge zu unterzeichnen, weil sie sich für die rechtmäßigen Eigentümer halten.