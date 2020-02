Aufmerksame Mitarbeiter und Polizei verhindern Hoteleinbrüche

Am Montag verständigten aufmerksame Angestellte eines Hotels in Wien-Landstraße die Polizei. Sie hatten Papierkügelchen auf zahlreichen Türgriffen bzw. Schlössern der Zimmer vorgefunden, was ihnen verdächtig vorkam. Die Beamten stellten vor Ort keine Einbrüche fest, sie hielten es allerdings für möglich, dass in den markierten Zimmern ein Einbruch geplant sein könnte.