Wie Stadt und Polizei unsichere Öffi-Stationen aufspüren

Wie viele weitere Verkehrsknotenpunkte mit hohem Handlungsbedarf es gibt, will Lochner nicht verraten. Der Floridsdorfer Bahnhof (gelb) gehöre derzeit aber nicht dazu, betont der Experte. Die Frequenz sei viel geringer als am Praterstern, die Zahl der strafrechtlichen Delikte sogar zurückgegangen. „Bei den Personen, die sich auf dem Franz-Jonas-Platz aufhalten und Alkohol konsumieren, handelt es sich überwiegend um Menschen, die nicht obdachlos sind. Hier sind andere Maßnahmen erforderlich als am Praterstern.“