Warum in Floridsdorf Bier getrunken wird und am Praterstern nicht

Es ist kein allzu freundliches Bild, das der Floridsdorfer Bahnhof an diesem Vormittag bietet. Auf den Bänken neben dem Haupteingang lungern bereits etliche Personen rauchend und Bier trinkend herum. Sehr zum Leidwesen von Menschen, die hier regelmäßig zu tun haben. Wie zum Beispiel Christia Czaska, die täglich am Eingang Erdbeeren an Passanten verkauft. Sie zeichnet ein düsteres Bild der Lage am Franz-Jonas-Platz: