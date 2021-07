Auf der Insel wird Häupl zum Rapper

Ob es von Nachteil ist, dass am Samstag auch der Bundesparteitag der SPÖ stattfindet? "Na ja, der ist doch am Vormittag", sagt Häupl und ergänzt mit einem Augenzwinkern: "Danach hab ich eh alle Delegierten eingeladen. Damit die Kollegen aus den Bundesländern sehen, was ein g’scheites Fest ist." Ein prominenter SPÖler musste aber bereits für den Freitag absagen: Bundeskanzler Christian Kern konnte das Fest doch nicht besuchen.