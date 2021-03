Gruselige Stadtspaziergänge: Auf den Spuren des morbiden Wien

In Wien hat so manche Sehenswürdigkeit eine düstere Geschichte. Und so manches – auf den ersten Blick unscheinbare – Gebäude wird durch seine düstere Geschichte überhaupt erst zu einer Sehenswürdigkeit gemacht.

So auch das ehemalige Warenhaus Whaliss in der Kärntner Straße 17. Dort, in der jetzigen Douglas-Filiale, befand sich im 19. Jahrhundert das Hotel „Zum Wilden Mann“, in dem auch Casanova verkehrt haben soll. 1878 wurde dort die besagte Prostituierte tot in ihrem Zimmer aufgefunden. Anna Balogh lautete ihr Name.