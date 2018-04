Nach Kriegsspielen: Atib-Imam wurde suspendiert

Die türkische Kultusgemeinde ATIB hat jenen Imam suspendiert, der das Nachstellen einer Kriegsschlacht mit Kindern in seiner Moschee zugelassen hatte. Das teilte der Präsident der Islamischen Glaubensgemeinschaft (IGGÖ), Ibrahim Olgun, am Freitag der APA mit. Zudem kündigte er interne Ermittlungen zu den Vorfällen und eine Sitzung des Obersten Rats an. Ein Gespräch mit dem Kultusamt habe es am Freitag ebenfalls bereits gegeben.

"Der Imam hatte Mitverantwortung", begründete Olgun das erfolgreiche Ersuchen an ATIB, den Geistlichen zu suspendieren. Laut dem IGGÖ-Präsidenten wäre es am Imam gelegen, die türkisch-nationalistische Veranstaltung in seinem Haus zu verhindern. Dieser soll allerdings die für die Nachstellung einer Schlacht aus dem Ersten Weltkrieg in Tarnuniformen posierenden Kinder auch noch gefilmt haben.

Der "Ernst der Lage"

Das Kultusamt hat das Treffen am Freitag mit dem Präsidenten der Islamischen Glaubensgemeinschaft (IGGÖ), Ibrahim Olgun, gegenüber der APA bestätigt. Man habe bei dem Gespräch den "Ernst der Lage" dargestellt, hieß es aus dem Ministerium von Gernot Blümel (ÖVP) zur APA. Man habe die IGGÖ darauf gedrängt, rasch und vollständig über die Vorgänge in der ATIB-Moschee informiert zu werden.

"Wir gehen von Kooperationsbereitschaft aus", stellte das Ministerium abermals klar. "Wenn es Verfehlungen gegeben hat, muss es seitens der IGGÖ und der betroffenen Kultusgemeinden Konsequenzen geben."