Video belegt: Imam war in Kriegsspiele involviert

Salutierende Kinder in Uniform. Eltern, die ihre Kinder anfeuern. Und der Imam, der voller Freude die Aufführung mitfilmt. Nachdem die Stadtzeitung Falter Fotos der " Kriegsspiele" in einer Wiener Moschee veröffentlichte, ist jetzt ein Video aufgetaucht, das dem KURIER vorliegt.

In diesem ist zu sehen, was die Kinder alles nachspielen mussten. Sie stehen als Frauen mit Kopftuch und Soldaten in Uniform verkleidet gegenüber. Dabei scheinen sich die Soldaten von ihren Frauen zu verabschieden, um in die Schlacht von Canakkale zu ziehen. Die Eltern filmen das Schauspiel mit und scheinen ihre Kinder bei ihrem Auftritt zu bestärken. Im Hintergrund ist der Imam der Moschee Muhammet Çörekçi zu sehen. Mit seinem Smartphone gezückt, geht er auf und ab, filmt die Aufführung mit. Unter den Eltern befinden sich vorwiegend Frauen mit Kopftüchern, die die Aufführung ebenfalls auf ihren Smartphones festhalten.

Ein als Soldat verkleidetes Mädchen stimmt die anderen Kinder in Uniform zur folgenden Rede an: „Von nun an ist mein Herz versiegelt und meine Hände verschlossen. Ich schwöre, dass ich bis zum letzten Atemzug kämpfen werde und den Feind nicht durch Canakkale lasse. Möge Gott uns schützen, Amen.“ Am Ende erhalten sie dafür von den Eltern tosenden Applaus.

Imam zu Lüge bewegt

Besonders brisant ist, dass der Seelsorger auf KURIER-Anfrage sich nicht äußern wollte und zu einer Lüge bewogen wurde. Zur Rede gestellt, wechselte er vor Ort mit ehemaligen Vereinsobmann, Adem Sert, auf türkisch einige Wörter. „Sag doch einfach, dass du nicht dabei warst“, riet er ihm da. Das Video belegt das Gegenteil.

Der Seelsorger geht wie der ehemalige Vereinsobmann in der Moschee weiterhin ein und aus. Auf Anfrage hieß es von Atib, dass die Überprüfungen noch laufen würden, "wie das inhaltlich zustande gekommen ist", sagt Atib-Sprecher Ersoy Yasar. Deshalb sei der Imam noch im Zentrum aktiv.

Dass Sert weiterhin in der Moschee in der Dammstraße unterwegs ist, stört niemandem. „Im Endeffekt ist er Mitglied des Vereins. Er zahlt seinen Mitgliedsbeitrag. Dass er aus dem Verein verwiesen wird, ist nicht der richtige Schritt“, sagt der Sprecher.