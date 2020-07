Wien droht rebellischen Ärzten mit Entlassung

"Gesundheitsstadträtin Sonja Wehsely will über das eindeutige Votum der Ärzte drüberfahren und nicht an den Verhandlungstisch zurück. Das alleine ist schon skandalös", sagt Wiens ÖVP-Chef Manfred Juraczka. "Nun aber mit Maulkörben für die Ärzte zu arbeiten und per offiziellen KAV-Rundmail jede Diskussion unterbinden zu wollen, schlägt dem Fass den Boden aus." Juraczka fordert Wehsely auf, wieder an den Verhandlungstisch zurückzukehren und zu überlegen, wie "sozial" die SPÖ als Arbeitgeber sei.

Auch Ärztekammer-Präsident Thomas Szekeres findet das Vorgehen der KAV-Generaldirektion "skurril". Immerhin sei der große eMail-Verteiler, über den sämtliche KAV-Ärzte Wiens angeschrieben werden können und um den es im gegenständlichen Erlass geht, "seit Monaten für alle offen". Zudem könne man sowohl intern, als auch extern über den Privat-PC darauf zugreifen. "Da schaut man monatelang zu – und sobald sich unangenehme Kommentare häufen, spricht man auf einmal von einem Verstoß." Als Motiv für den Erlass vermutet Szekeres, "dass sich kritische Bemerkungen über den Generaldirektor in letzter Zeit gehäuft haben".