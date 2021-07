Anzeigen nach Raufhandel vor Wiener Gurgelbox

Die Kronen Zeitung berichtet von einem Vorfall bei einer Gurgelbox in Wien-Donaustadt, der sich bereits am Dienstag zugetragen haben soll. Eine 53-jährige Frau kam mit ihrer 18 Jahre alten Tochter zur Teststation in der Erzherzog-Karl-Straße, kurze Zeit später entbrannte ein Streit mit der 21-jährigen Mitarbeiterin. Anlass war angeblich das Fehlen von Ablagetischen bei der Gurgelbox. Als die 21-Jährige den Container verlies, um die Proberöhrchen der Frauen abzuholen, kam es zur tätlichen Auseinandersetzung.

„Die Tochter hielt mir das Handy vor das Gesicht. Ich schob es weg. Dann schlug sie mir mit der Faust ins Gesicht“, zitiert die Kronen Zeitung die Samariterbund-Mitarbeiterin. Sie sei infolge des Schlages gegen die Containerwand geprallt und habe Verletzungen im Gesicht erlitten, schildert die junge Frau. Auch die 53-Jährige soll sie geschlagen und zudem rassistisch beschimpf haben.

Beide Streitparteien haben mittlerweile Anzeige erstattet.