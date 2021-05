Anzeigen gegen Extinction Rebellion wegen Sachbeschädigung

Klima-Aktivisten von Extinction Rebellion (XR) haben sich am Freitagnachmittag mit einer nicht angemeldeten Kundgebung am Michaelerplatz eine Anzeige eingehandelt. Laut Polizeimitteilung vom Samstag wurde das denkmalgeschützte Looshaus der Raiffeisenbank mit Parolen beschmiert, drei Teilnehmer klebten ihre Hände mit Superkleber an Glasscheiben. Gegen 17.00 Uhr wurde die Demonstration aufgelöst.