Antisemitische Postings: Hausdurchsuchung bei Wiener Imam

Ein Meidlinger Imam bekam am Montag Besuch von Verfassungsschützern. Der Prediger, der in einer Moschee am Wiener Schöpfwerk tätig war, soll antisemitische Facebook-Postings verfasst haben – der KURIER berichtete. Die Hausdurchsuchung fand nicht in der Moschee, sondern an der Privatadresse des Mannes statt.