Anstaltsapotheke im Wiener AKH wird zur größten Europas

Im Wiener Allgemeinen Krankenhaus (AKH) wächst derzeit die größte Apotheke Österreichs zur Spitzenreiterin in Europa heran, erklärte ihre Leiterin Martina Anditsch Dienstag vor Journalisten. Mit 200 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern und Verteilungsrobotern sorge sie dafür, dass die Krankenhauspatienten "die richtigen Medikamente in der individuell richtigen Dosierung bekommen". Die Apothekerkammer startet eine Imagekampagne für die insgesamt 42 heimischen Anstaltsapotheken.

Auf über 8.000 Quadratmetern in mehreren Stockwerken des AKH Wien werden Medikamente, Verbandsmaterialien und spezielle Ernährungsmittel beschafft, hergestellt, gelagert und den Patienten bereitgestellt, berichtete Anditsch. Die AKH-Apotheke ist die größte Österreichs. Derzeit wird sie aufgestockt und ausgebaut, um schließlich die Größte in Europa zu werden. Die Mitarbeiter verteilen 15.000 Arzneimittelpackungen pro Tag an die Stationen des Spitals. "Knapp 70.000 Krebstherapien und mehr als 40.000 Infusionen werden jährlich patientenindividuell hergestellt", sagte sie.

Krisenzeiten

Für Krisenzeiten habe man bei kritischen Medikamenten für bis zu vier Wochen vorgesorgt, so Anditsch: "Wir sind durch die Covid-19 Pandemie Experten für die Bewältigung von Lieferengpässen geworden". Die Probleme wurden offensichtlich gut gemeistert: "Als zum Beispiel zu Beginn der Pandemie von heute auf morgen keine Desinfektionsmittel mehr erhältlich waren, hat die Apotheke sofort selbst welche produziert", sagte Gabriela Kornek, Ärztliche Direktorin des AKH Wien: "Außerdem waren rasch Tests für alle Mitarbeiter und Patienten verfügbar".