17-Jähriger hatte Anschlagspläne am Hauptbahnhof: 2 Jahre teilbedingt

Polizisten am Eingang des Landesgerichts Wien. Absperrungen vor dem Verhandlungssaal. Dazu schwer bewaffnete Justizwachebeamte und Verfassungsschützer . Der 17-jährige Angeklagte, der am Donnerstag schließlich aus der Justizanstalt vorgeführt wird, widerspricht dem Bild, das man durch die Vorkehrungen gewinnt.

Dunkelblauer Anzug, weißes Hemd, Krawatte und Körperproportionen, die irgendwie nicht zueinander passen.

Doch die Vorwürfe wiegen schwer: Am 11. September des Vorjahres ging der Bursche mit einem Kampfmesser zum Wiener Hauptbahnhof. Dort wollte er laut Ermittlern einen Anschlag im Namen des IS verüben. Zuvor soll er die Tat in einer einschlägigen Telegram-Gruppe angekündigt haben: "I make inshallah attacke (sic!) in vienna". Dazu stellte er ein Foto von sich mit dem Messer, Handschuhen und Tarnkleidung in die Gruppe - er stand vor einer Wand mit aufgesprühtem IS-Logo.