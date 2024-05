Anschlagspläne auf Stephansdom und Hauptbahnhof: Alle Terror-Verdächtigen enthaftet

Jener 17-jährige Anhänger der radikal-islamistischen Terror-Miliz "Islamischer Staat" (IS), der eigenen Angaben zufolge am 11. September 2023 am Wiener Hauptbahnhof mit einem Kampfmesser einen Terror-Anschlag verüben wollte und im letzten Moment einen Rückzieher machte, ist wieder auf freiem Fuß.