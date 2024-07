Anschlagspläne auf Stephansdom: Terrorverdächtige Türkin abgeschoben

Wie der KURIER erfuhr, ist jene 27 Jahre alte Türkin, die im Verdacht steht einen Anschlag auf den Wiener Stephansdom geplant zu haben, am Freitag abgeschoben worden.

Die Frau wurde in die Türkei zurück gebracht. Die Abschiebung erfolgte einen Tag nachdem bekannt wurde, dass sich der mutmaßliche Komplize der Frau in seiner Zelle in der Schubhaft das Leben gekommen hat. Der 40-Jährige hätte nach Russland abgeschoben werden sollen.