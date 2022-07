Anonymer Tipp führt Polizei zu privatem Softwaffen-Lager in Wien-Brigittenau

Eine unbekannte Person kam in die Polizeiinspektion Schulgasse in Wien-Donaustadt, um drei Zettel in die Sicherheitsschleuse zu hinterlegen. Danach verließ die Person das Gebäude wieder. Auf den Zetteln waren Screenshots einer Story aus den sozialen Medien und die Daten des Verfassers zu sehen.

Bei diesen Storys veröffentlichte ein 22-jähriger österreichischer Staatsbürger ein Bild mit mehreren Waffen. Darüber hinaus machte er abstrakte Ankündigungen über einen Amoklauf im Ausland und äußerte suizidale Gedanken.

Tatverdächtiger in Wohnung gestellt

Nach einer Verifizierung der Bilder und auch der Daten des 22-Jährigen wurden über die Landesleitzentrale Wien diverse Polizeieinsatzkräfte zu dessen Wohnadresse geschickt. Die Polizei umstellte die Wohnung.