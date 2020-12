Anmeldung für Massentests in Wien startet um Mitternacht

In Wien starten am Freitag die bis 13. Dezember anberaumten Corona-Massentests. Für die Teilnahme ist eine Terminvereinbarung nötig, in der Bundeshauptstadt kommt dabei die entsprechende IT-Plattform des Bundes zum Einsatz.

Ab Mittwoch Mitternacht können sich die Wienerinnen und Wiener unter "www.oesterreich-testet.at" eintragen, teilte ein Sprecher von Gesundheitsstadtrat Peter Hacker (SPÖ) der APA mit.

Insgesamt werden drei Standorte zu Testzentren umfunktioniert. Es handelt sich dabei um die Messe Wien, die Marx-Halle sowie die Stadthalle. Die Aufbauarbeiten an den betreffenden Örtlichkeiten sind bereits angelaufen. Insgesamt werden 286 Testlinien für Schnelltests und 20 für PCR-Tests installiert.