Anlaufstelle für 500.000 Mieter

Mitten im Raum steht ein Christbaum. Die gesamte Fensterfront zur Straße ist mit Lichterketten geschmückt. Und ein Mitarbeiter verteilt noch eifrig Weihnachtssterne im ganzen Info-Zentrum. Wenige Tage nach der feierlichen Eröffnung Anfang vergangener Woche (der KURIER berichtete), präsentiert sich das neue zentrale Service-Center von "Wiener Wohnen" von seiner einladendsten Seite.

Im Gegensatz zu bisher sind jetzt alle Angebote für die rund 500.000 Gemeindebau-Mieter an einem Standort zusammengefasst. Auf 1500 stehen in der Rosa-Fischer-Gasse 2 zehn Info-Schalter, 25 Beratungsräume und zirka 300 Service-Mitarbeiter bereit (siehe Kasten). Das helle, freundliche und barrierefrei zugängliche Center liegt direkt gegenüber der U3-Station Gasometer.

Pro Woche werden rund 3000 Kunden in der neuen "Wiener Wohnen"-Zentrale erwartet. Beim KURIER-Lokalaugenschein ist der Andrang allerdings noch überschaubar. Wer ohne Voranmeldung vorbeigekommen ist und vor den Beratungsschaltern in der Schlange steht, kommt binnen weniger Minuten an die Reihe. Mieter mit Termin werden dagegen bereits von "ihrem" Berater erwartet.

In der großen Empfangshalle sitzen außerdem vier Mitarbeiter von " Wien Energie" an eigenen Serviceschaltern. Und ein paar Schritte weiter stehen vier Kassenautomaten zum unbürokratischen Einzahlen des Mietzinses.