Neues Service-Center für Gemeindebau-Bewohner

Aus neun mach eins: Am Montag eröffnete das neue zentrale Service-Center von Wiener Wohnen im 3. Bezirk. In der Rosa-Fischer-Gasse 2, direkt an der U3-Station Gasometer warten auf die Kunden zehn Informationsschalter, wo sie Erstauskunft über ihren Mietzins erhalten, Meldung über etwaige Gebrechen machen können und diverse Folder und Formulare bekommen. Zusätzlich gibt es 25 Beratungsplätze, wo die Kunden nach Terminvereinbarung Probleme im persönlichen Gespräch klären können. Insgesamt stehen 1500 m² zur Verfügung.

Einer der größten Vorteile des neuen Zentrums: "Dank des gemeinsamen Standorts können wir jetzt unseren Kunden wesentlich längere Öffnungszeiten anbieten, als es bisher in den einzelnen Kundendienstzentren möglich war", sagt Josef Neumayer, Direktor von Wiener Wohnen. Sie konnten auf 44 Stunden in der Woche ausgeweitet werden (Mo., Di., Do., Fr: 8 bis 18 Uhr, Mi.: 8 bis 12 Uhr).