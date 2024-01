Anklage: Taxler sollen in Wien Uhren von Betrunkenen gestohlen haben

Die Staatsanwaltschaft Wien hat gegen drei Beschuldigte Anklage wegen des Verbrechens des gewerbsmäßig schweren Diebstahls in krimineller Vereinigung und anderer Delikte erhoben. Den Angeklagten im Alter zwischen 33 und 57 Jahren sollen über einen Zeitraum von mehreren Jahren als Taxifahrer bewusst stark alkoholisierte Opfer vor Diskotheken ausgesucht haben, um sie dann zu bestehlen.

In Umsetzung ihres Planes fuhren sie die Fahrgäste jeweils über Umwege in die Nähe der angegebenen Wohnadresse und warteten, bis die Opfer aufgrund ihrer Alkoholisierung in einen Tiefschlaf verfielen.