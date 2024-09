Ein Gegensatz zu so manchen Geschichten, die man immer wieder über männliche Fahrlehrer zu hören bekommt. "Bei 'Rosa Schein' fahren wir mit vielen Frauen im Alter zwischen 30 und 50 – und von denen berichten einige von negativen Erfahrungen in der Fahrschule," so Barbara Schwara. Unangenehme Erlebnisse, die "damals mit 18 vielleicht einfach hingenommen wurden, nach dem Motto 'das ist halt so, das gehört dazu.' Aber im Laufe der Jahre reflektieren die Frauen darüber und erkennen, dass es Momente gab, die nicht okay waren und ihre Fahrschulzeit für sie daher keine angenehme Erfahrung war."

Zwar habe sie das Gefühl, dass die jetzige junge Generation tendenziell selbstbewusster sei und sich nicht mehr alles gefallen lasse – aber frei von unangenehmen Zeitgenossen sei die nach wie vor stark männlich geprägte Fahrschulszene in Österreich immer noch nicht. "Wenn wir heute zum Beispiel mit Frauen auf dem Übungsplatz fahren und dort hören, wie manche Fahrlehrer mit ihren jungen Schülerinnen sprechen ... ich würde mir so etwas nicht mehr bieten lassen. Aber 18-Jährige scheuen sich oft davor, in so einer Situation etwas zu sagen," schildert Schwara.