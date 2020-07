Angst vor Ausschreitungen bei erneuter Demo in Favoriten

Hunderte Polizisten bereiten sich am Samstagachmittag auf erneute Ausschreitungen in Favoriten vor, denn seit 13.30 Uhr zieht ein Demozug vom Radiokulturhaus in der Argentinierstraße zum Keplerplatz im zehnten Bezirk. Schlusspunkt wird das autonome Ernst Kirchweger Haus sein, das heute sein 30-jähriges Bestehens mit einem Straßenfest feiert.

Keine Gegendemos

Gegendemonstrationen sind laut Polizei zwar keine angemeldet, man ist nach den Ausschreitungen der vergangenen Wochen aber für alles vorbereitet. Das EKH war nämlich auch damals Schauplatz der Kurden-Kundgebung die von türkischen Ultranationalisten angegriffen wurde.