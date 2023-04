Angewandte will Bücherturm vor dem Lueger-Denkmal

Im Februar 2023 verkündete Peter Weibel seinen bevorstehenden Ruhestand – und den damit verbundenen Umzug nach Wien. „In Wien will ich zwei Containertürme für meine Bücher bauen.“ Mit einem Lift dazwischen, in dem er leben und lesen würde. So weit ist es aber nicht gekommen. Der Medientheoretiker und Universitätsprofessor starb am 1. März.

Nun will die Universität für angewandte Kunst, an der er bis zuletzt lehrte, diesen Wunsch in die Tat umsetzen. Und zwar beim Lueger-Denkmal am Stubentor.

Wie mit dem Denkmal eines antisemitischen Bürgermeisters umgegangen werden soll, war in jüngerer Vergangenheit immer wieder ein Thema. Einige Expertinnen und Holocaust-Überlebende fordern die Demontage des Denkmals, andere die Konstruktion eines Gegendenkmals.

Aktuell ziert eine bunte Installation des Künstler-Duos Nicole Six und Paul Petritsch den Lueger-Platz. (Eine Kritik dazu lesen Sie hier.) Doch seit der Enthüllung dieses temporären Gegendenkmals im Herbst 2022 sieht sich das Künstler-Duo mit Kritik konfrontiert. Die quietschbunte Anordnung würde Lueger nicht in einen kritischen Kontext setzen, sondern ihr sogar noch überhöhen, so der Tenor.