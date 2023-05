Angeblicher Autoverkäufer soll Interessenten in Favoriten überfallen haben

Ein 33-Jähriger, der eigentlich ein Auto kaufen wollte, ist Mittwochfrüh in seiner Wohnung in Favoriten überfallen worden. Der Wohnungsinhaber hatte sich mit einem 36-Jährigen in dem Appartement verabredet, weil dieser angeblich einen Pkw veräußern wollte. Doch der mutmaßliche Verkäufer entpuppte sich laut Polizeisprecherin Barbara Gass als Räuber. Er hielt dem Jüngeren offenbar ein Messer vor und forderte Bargeld.

Mit einem Betrag im oberen vierstelligen Bereich flüchtete der Verdächtige, der Jüngere blieb leicht verletzt zurück. Der 33-Jährige alarmierte die Polizei, die den mutmaßlichen Räuber kurze Zeit später bei der Fahndung schnappte. Das Messer und die Beute hatte der 36-Jährige bei sich. Seine Einvernahme stand am Donnerstagvormittag noch aus.

